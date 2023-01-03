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تحذيرات من خطط النظام الأوكراني لتهديد مدينة لوغانسك بصواريخ أمريكية

2023-01-03

لوغانسك-سانا

حذر أندريه ماروتشكو الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الروسية من خطط قوات النظام الأوكراني لنشر راجمات صواريخ هيمارس على محور كريمينيا، ما يهدد مدينة لوغانسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ماروتشكو قوله اليوم: “وفقاً لمعلومات تنشر قوات نظام كييف العديد من راجمات هيمارس أمريكية الصنع على محور كريمينيا، ما يزيد من خطر وصول هذه الصواريخ إلى مدينة لوغانسك”، داعياً إلى وجوب التحقق من هذه المعلومات، وأخذها على محمل الجد نظراً لأنه من الممكن من بعض المواقع قصف ضواحي مدينة لوغانسك”.

وكان 6 أشخاص قتلوا الأحد الماضي إثر قصف للنظام الأوكراني استهدف مستشفى في بيرفومايسك بجمهورية لوغانسك.

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