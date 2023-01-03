SCS-NET

57 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

أرشيف

2023-01-03

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 57 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار، في محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم: “إن خروقات العدوان تضمنت غارة لطيران تجسسي على حيس، وتحليق طائرة تجسسية في أجوائها، إضافة إلى 12 خرقاً بقصف مدفعي، و43 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد، في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018، إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وتفاهمات بشأن مدينة تعز، إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم، وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

94 خرقاً جديدا لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 94 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved