57 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 57 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار، في محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم: “إن خروقات العدوان تضمنت غارة لطيران تجسسي على حيس، وتحليق طائرة تجسسية في أجوائها، إضافة إلى 12 خرقاً بقصف مدفعي، و43 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد، في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018، إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وتفاهمات بشأن مدينة تعز، إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم، وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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