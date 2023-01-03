طقس الغد.. الجو شديد البرودة ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الجنوبية والبادية والشرقية، مع بقاء فرصة لهطل زخات مطرية متفرقة فوق تلك المناطق ولكن تضعف الفعالية الجوية نهاراً بدءاً من المنطقة الجنوبية.

ويكون الجو شديد البرودة ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في أغلب المناطق وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول بعد الظهر إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة….