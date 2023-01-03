إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اعتداء للاحتلال في قرية رمانة غرب جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم خلال اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي لمخيم عايدة شمال بيت لحم، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز السام.

إلى ذلك استولت قوات الاحتلال على خيام في مسافر يطا جنوب الخليل كان يتعلم بها طلاب مدرسة إصفي التي هدمها الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني الماضي، والتي كانت تخدم عشرات التلاميذ والطلاب من قرى المنطقة.

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