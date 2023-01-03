ترحيل 980 ألف طن نفايات و519 طن نفايات ورقية من مدينة دمشق

دمشق-سانا

بلغت كمية النفايات المجموعة من مدينة دمشق والمرحلة إلى مواقع الطمر والمعالجة 980 ألف طن، خلال العام الماضي.

وأضاف المشرف العام لمجمع الخدمات مدير النظافة في محافظة دمشق المهندس عماد العلي في تصريح لـ سانا: إنه “تم ترحيل 1600 طن من النفايات الطبية، إضافة إلى ترحيل نحو 77 ألف متر مكعب من الأنقاض والأتربة من مناطق عدة بالمدينة.

وبلغت كمية النفايات الورقية التي تم ترحيلها من قبل المحافظة بعد القيام باستلامها من الجهات العامة أكثر من 519 طناً تنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الاستفادة من النفايات الورقية الناتجة عن العمل الإداري في كل الجهات العامة حسب مدير النظافة، الذي أشار إلى أن ورشات المديرية تقوم بشكل دوري باستلام النفايات الورقية من الجهات العامة، وترحيلها إلى معمل النفايات الصلبة، لعرضها للبيع بالمزاد العلني وفقا للأنظمة والقوانين.

وأكد العلي أهمية الاستفادة من النفايات الورقية الناتجة عن العمل الإداري في جميع الجهات العامة، من خلال فرزها ووضعها ضمن حاويات خاصة بها.

وأوضح العلي أنه تم تنظيم 9245 ضبطاً بحق المخالفين لقانون النظافة، داعياً إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة العامة، من حيث مواعيد رمي القمامة ووضعها في الأماكن المخصصة لها، وعدم رمي الأنقاض والأتربة ومخلفات الترميم والبناء خارج الحاويات أو في الطرق الرئيسة.

فراس صافي

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