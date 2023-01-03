مقتل أربعة مسؤولين أمنيين بانفجار سيارة مفخخة في نيجيريا

أبوجا-سانا

قتل أربعة مسؤولين أمنيين بانفجار سيارة مفخخة، استهدفت مسؤولاً حكومياً سابقاً جنوب شرق نيجيريا.

ونقلت أسوشيتد برس عن مفوض الشرطة محمد باردي قوله: إن ثلاثة من ضباط الشرطة، ومسؤولاً شبه عسكري قتلوا في هجوم بولاية إيمو، بعد انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكباً يقل الحاكم السابق للولاية إكيدي أوهاكيم.

وأضاف باردي: إن أوهاكيم تمكن من الهرب، بينما قتل أفراد الأمن الأربعة في سيارة أخرى، مشيراً إلى أن الهجوم شكل انتكاسة مؤسفة لجهود الحكومة لإعادة السلام في بعض الولايات الجنوبية الشرقية في نيجيريا، التي يمزقها الصراع.

وأعلنت السلطات النيجيرية عن بدء عملية مطاردة للقبض على المهاجمين.

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