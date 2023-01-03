164 طالباً وطالبة تقدموا لاختبار القبول الكتابي الخاص بماجستير التأهيل والتخصص بجامعة البعث

حمص-سانا

تقدم اليوم 164 طالباً وطالبة لاختبار القبول الكتابي الخاص بماجستير التأهيل والتخصص في المعهد العالي للغات للعام 2022-2023 بجامعة البعث.

وأكد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب لمراسلة سانا أهمية هذا الامتحان الذي يعد النجاح فيه شرطاً أساسياً للقبول في مفاضلة ماجستير التأهيل والتخصص، لافتاً إلى أن الجامعة قد عملت على تجهيز كل ما يتعلق بالاختبار ليجري في ظروف مريحة للمتقدمين.

بدوره أشار عميد المعهد العالي للغات الدكتور موريس العمر إلى أن عدد المتقدمين من الطلاب للغة العربية بلغ 75 وللغة الإنكليزية 69 والطلبة المتقدمين للغة الفرنسية 20، مضيفاً إن الامتحان يشمل أسئلة لاختبار مهارات الطلاب في القواعد والكتابة والمقدرة اللغوية وطرائق التدريس وسبراً لحصيلة ما تعلموه خلال مرحلة الإجازة الجامعية الأولى.

مثال جمول

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