مسرحية (سوبرماركت) للفنان أيمن زيدان في مهرجان الهيئة العربية للمسرح بالدار البيضاء

دمشق-سانا

تشارك مسرحية (سوبرماركت) إخراج الفنان القدير أيمن زيدان، والتي أعدها بالتعاون مع الكاتب محمود الجعفوري ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الهيئة العربية للمسرح الذي سيقام في الدار البيضاء بالمغرب العربي من الـ 10 إلى الـ 17 من كانون الثاني الحالي.

والعمل الذي أنتجته مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة وعرض على خشبة مسرح الحمراء بدمشق عام 2021 يعبر عن مجموعة من المواقف المتتالية التي اختلطت فيها قساوة الحياة بواقعيتها المؤلمة مع كوميديا الموقف النابعة من عمق المعاناة، وهو مأخوذ عن نص مسرحية (لا تدفع الثمن) للكاتب المسرحي الإيطالي داريو فو.

وشارك في بطولة المسرحية كل من الفنانين حازم زيدان ولمى بدور وقصي قدسية وسالي أحمد وحسام سلامة وخوسناف ظاظا.

ميس العاني

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