فريق طبي يجول على المؤسسات الحكومية في حمص لتقديم فحص البروستات للرجال

حمص-سانا

بدأ فريق مكون من كوادر فنية تابعة لمديرية صحة حمص بجولة على المؤسسات الحكومية بالمحافظة، لتقديم فحص سحب عينة من الدم للرجال 50 عاماً فما فوق الراغبين بإجراء فحص البروستات، وذلك ضمن الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان.

وبين البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المبادرة هي الأولى من نوعها، وهدفها ضمان استفادة جميع الرجال من الحملة.

وأوضح البرنامج أن مديرية الصحة قامت بتقسيم عمل الفريق إلى فرقتين جوالتين مجهزتين بالمستلزمات الطبية اللازمة ستجوبان جميع الجهات العامة لتقديم هذه الخدمة مجاناً لجميع العاملين دون استثناء، وذلك إلى غاية الـ 10 من الشهر الجاري.

وأشار البرنامج إلى أن المشافي العامة بدأت اليوم أيضاً باستقبال السيدات العاملات في القطاع الحكومي، للاستفادة من خدمتي فحص الماموغرام وفحص لطاخة عنق الرحم.

صبا خيربك

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