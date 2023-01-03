أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة يتوجهون غداً لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول

دمشق-سانا

يتوجه يوم غد نحو 3624816 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات، لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023، ويستمر الامتحان حتى الـ 12 من الشهر الجاري.

مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم أوضح لـ سانا أنه تم توجيه مديريات التربية بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، استعداداً للامتحان من خلال تشكيل اللجان الخاصة بوضع النماذج الامتحانية والطباعة ووضع البرنامج الامتحاني، بما يتناسب مع مواعيد الاختبارات الموحدة، وتوزيع الطلاب على القاعات الامتحانية.

من جهتها، أشارت رئيسة دائرة التعليم الأساسي بالوزارة ثنية نويصر إلى أنه تم التعميم على مديريات التربية لتوجيه المدارس بالإسراع في تصحيح الاختبارات الموحدة، وموافاة الوزارة بقوائم إلكترونية بنتائجها وفق النموذج المعتمد.

وأكدت رئيسة دائرة التعليم الثانوي بالوزارة رنا ديب جاهزية مدارس التعليم الثانوي لجهة توفير متطلبات العملية الامتحانية جميعها، والعمل على توفير جو مريح للطلاب، بينما أشارت رئيسة دائرة التعليم الخاص وسام الحاج علي إلى أنه تم توجيه المدارس الخاصة والافتراضية للالتزام بمواعيد الامتحانات، ووضع النماذج الامتحانية وفق المعايير المعتمدة.

يشار إلى أن وزارة التربية وبهدف تقويم جودة التعليم وتقييم سير العملية التعليمية تجري هذا العام خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول اختباراً وطنياً موحداً لبعض صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

بشرى برهوم

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