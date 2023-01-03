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سوسان يقدم واجب العزاء بوفاة البابا السابق بنديكتوس

2023-01-03

دمشق-سانا

قدم معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان واجب العزاء بوفاة قداسة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، وذلك في سفارة حاضرة الفاتيكان في دمشق.

ودون الدكتور سوسان باسم وزارة الخارجية والمغتربين كلمة في سجل السفارة، أعرب فيها عن التعازي برحيل البابا بنديكتوس السادس عشر، مشيداً بمناقب الفقيد في إعلاء القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية.

شارك في مراسم تقديم العزاء مديرو إدارات المراسم وأوروبا والإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين.

وكان الفاتيكان أعلن في الـ 31 من كانون الأول 2022 وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن عمر ناهز الـ 95 عاماً.

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