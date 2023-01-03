السوريون.. تآلف لا تكسره المحن

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة الجرائم الإسرائيلية والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها
2023-01-02
مجموعة سياحية أوروبية تطلع على أوابد مدينة بصرى الشام بريف درعا
2023-01-02
إيران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وتطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقفها
2023-01-02
تكريم وسائل إعلامية بينها (سانا) لتغطيتها الموضوعية لأحداث الشغب الأخيرة في إيران
2023-01-01
أبرز المشاركات السورية الخارجية في مؤتمرات وفعاليات اقتصادية وتربوية وتنموية وصحية خلال عام 2022
2022-12-31
أليدا غيفارا تدين بأشد العبارات الحرب الإرهابية على سورية
2022-12-30
وزارة الدفاع السورية: لقاء جمع وزير الدفاع السوري ومدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما التركيين بمشاركة روسية
2022-12-28
محليات
استشهاد مدرس بنيران مسلحين مجهولين بريف درعا
2023-01-03
75 عائلة مستفيدة من منحة الدواجن في ريف درعا
2023-01-03
ضبط 59 كيلوغراماً من المواد المخدرة بريف دمشق
2023-01-03
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وثلوج متوقعة على المرتفعات الجبلية
2023-01-03
شاب في السويداء يطلق مبادرة للتشجيع على الزراعة ونشر الثقافة
2023-01-02
التأمينات الاجتماعية تبدأ باستقبال طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة
2023-01-02
أجنحة الشام تستأنف رحلاتها الجوية اليوم ودون أي تغيير بالمواعيد
2023-01-02
رياضة
ليفربول يخسر أمام برينتفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز
2023-01-02
لاعبة كرة المضرب بانا عزي… أداء ملفت ونتائج متميزة محلياً وخارجياً
2023-01-02
باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الأولى أمام لانس في الدوري الفرنسي
2023-01-02
بريطانيا إلى ربع نهائي كأس يونايتد للتنس
2023-01-01
تشيلسي يتعادل مع نوتنغهام في الدوري الإنكليزي
2023-01-01
توتنهام يخسر أمام أستون فيلا في الدوري الإنكليزي
2023-01-01
سواريز ينضم إلى غريميو البرازيلي
2023-01-01
اقتصاد
سعر غرام الذهب ينخفض محلياً 8 آلاف ليرة
2023-01-03
العراق: أكثر من 115 مليار دولار صادرات النفط الخام لعام 2022
2023-01-03
تنفيذ كامل خطة زراعة القمح البعل في الحسكة
2023-01-03
نصف شركات اليابان الكبرى تتوقع نمو اقتصاد البلاد العام الحالي
2023-01-03
عجز الميزانية العامة في سلوفاكيا يتجاوز 4.5 مليارات يورو
2023-01-03
بكين تشهد انتعاشاً في السياحة خلال عطلة رأس السنة
2023-01-03
أكبر حقل للنفط والغاز في الصين يسجل رقماً قياسياً بالإنتاج العام الماضي
2023-01-03
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استشهاد مدرس بنيران مسلحين مجهولين بريف درعا
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سورية تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة الجرائم الإسرائيلية والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها
السوريون.. تآلف لا تكسره المحن
2023-01-03
السوريون.. تآلف لا تكسره المحن
2023-01-03
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