رودينكو: اليابان لم تتخل عن نهجها ومسارها المعادي لروسيا

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن اليابان لم تتخل عن نهجها المعادي لروسيا، ومن المستحيل إجراء الحوار معها حول توقيع معاهدة سلام إذا لم تتخل عن هذا المسار.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رودينكو قوله اليوم: “من الواضح تماماً أنه من المستحيل مناقشة توقيع وثيقة سلام مع دولة تتخذ مواقف غير ودية علانية، وتسمح لنفسها بتهديدات مباشرة ضد روسيا”، مشيراً إلى أنه ليس هناك بوادر على ابتعاد طوكيو عن المسار المعادي لروسيا، ولا توجد أي محاولات لتصحيح الوضع القائم حالياً.

وأشار رودينكو إلى أن الجانب الروسي تفاوض سابقاً مع اليابان حول معاهدة شاملة كاملة بشأن السلام والصداقة وحسن الجوار التي كان يجب أن تحدد الاتجاهات الرئيسية لتسريع تطوير كل العلاقات الروسية اليابانية، لافتاً إلى أنه مع بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا انخرطت الحكومة اليابانية بنشاط في تنظيم الحملة الغربية المعادية لروسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency