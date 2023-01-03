العراق: أكثر من 115 مليار دولار صادرات النفط الخام لعام 2022

بغداد-سانا

أعلنت وزارة النفط العراقية أن حصيلة صادرات النفط في البلاد لعام 2022 بلغت أكثر من 115 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني قوله في بيان اليوم: “إن الكميات المصدرة من النفط الخام بلغت أكثر من مليار و209 ملايين برميل، فيما بلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة 3 ملايين و320 ألف برميل”.

وأوضح عبد الغني أن عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية.

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