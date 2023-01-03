غريب آبادي: 94 أميركياً متهمون في ملف اغتيال الشهيد سليماني

طهران-سانا

أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي توجيه الاتهام لـ 94 أميركياً وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي في قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه.

وقال غريب آبادي في حديث للتلفزيون الإيراني: “إن هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتان في النظام القضائي العراقي والنظام القضائي الإيراني للتعامل مع هذه الجريمة”، لافتاً إلى أنه تم إرسال وكلاء قضائيين إلى 7 دول أخرى لأن المتهمين في هذه القضية ليسوا أميركيين فقط، ولكن لديهم شركاء من دول أخرى.

واستشهد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني 2020، إثر تعرض المركبتين اللتين كانوا يستقلونها لضربة صاروخية جوية من مروحيات أميركية بإشراف وأمر مباشر من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

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