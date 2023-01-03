ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 6 أشهر

لندن-سانا

قفزت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في العقود الفورية 0.8 بالمئة إلى 1838.69 دولاراً للأوقية.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة واحد بالمئة إلى 1843.90 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

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