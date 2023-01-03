الجو بين الصحو والغائم جزئياً وثلوج متوقعة على المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى والقلمون، مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في تلك المناطق، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية.

ويكون الجو بارداً ليلاً، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية والمناطق الشمالية والجزيرة والشرقية والوسطى وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 60 كيلومتراً في الساعة أحياناً على المنطقة الساحلية والوسطى والجنوبية الغربية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج في الداخل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..