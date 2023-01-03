ملاوي.. انتشار الكوليرا يدفع السلطات إلى إبقاء المدارس مغلقة حتى إشعار آخر

ليلونغوي-سانا

أعلنت الحكومة في ملاوي إبقاء المدارس مغلقة حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء الكوليرا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزيرة الصحة قولها: إن إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية سببه الزيادة الأخيرة والمستمرة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات الناجمة عن المرض، مشيرة إلى أن عودة الطلاب تأجلت أسبوعين على الأقل في العاصمة ليلونغوي ومدينة بلانتير الجنوبية.

وسجلت ملاوي الواقعة جنوب القارة الإفريقية نحو 18 ألف إصابة بالكوليرا و595 وفاة منذ آذار الماضي، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن هذا الأمر يعد أكبر تفش لهذا المرض في البلاد منذ عشر سنوات.

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