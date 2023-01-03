عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين

دونيتسك-سانا

أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف إسقاط الدفاع الجوي في المدينة مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود اقتربتا من المدينة.

ونقلت روسيا اليوم عن رازفوجايف قوله على تيليغرام: “تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة دون طيار أخرى فوق البحر الأسود” ومنذ حزيران الماضي تحاول الطائرات دون طيار الأوكرانية مهاجمة سيفاستوبول القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي ومواقع أخرى في شبه جزيرة القرم الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency