مصرع شخصين جراء انهيار أرضي شمال شرق اليابان

طوكيو-سانا

لقي شخصان مصرعهما نتيجة انهيار أرضي بمدينة تسوروكا شمال شرق اليابان.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤولين محليين قولهم في تصريح صحفي اليوم: إن انهياراً أرضياً بارتفاع /20/ متراً وقع بجبل هانا في محافظة ياماغاتا شمال شرق البلاد، ما أدى إلى مصرع رجل وزوجته إضافة إلى تضرر عشرة مبان، وتم نقل الجثتين إلى المشفى ومعاينة مكان الانهيار”.

وأضاف المسؤولون: إن فريقاً مؤلفاً من /200/ شخص من الشرطة ورجال الإطفاء وقوات الدفاع الذاتي البرية أجرى عملية البحث منذ الإعلان عن الانهيار الأرضي.

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