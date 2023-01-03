هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

جاكرتا- سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض من الجزيرة الواقعة أقصى غربي الجزر الإندونيسية من دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية أو صدور تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي).

يذكر أن إندونيسيا غالباً ما تكون عرضة للهزات الأرضية لأنها تقع في منطقة تسمى حلقة النار بالمحيط الهادئ تكثر فيها الزلازل والهزات.

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