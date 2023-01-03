التربية تجري اختباراً وطنياً موحداً لبعض صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي

دمشق-سانا

باعتبار التقويم عنصر أساس من عناصر العملية التعليمية، ولكونه يعطي معرفة عملية وحقيقية وموضوعية عن الانعكاسات السلبية أو الإيجابية المترتبة عن سير العملية التعليمية التربوية المتّبعة، وعن تنفيذها وأثر مخرجاتها ومدى فاعليتها أو كفاءتها في تحقيق جودة العملية التربوية، تجري وزارة التربية هذا العام اختباراً وطنياً موحداً لبعض صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

وحول ضرورة تنفيذ هذا الاختبار الوطني الموحد، أوضحت مديرة الإشراف التربوي إيناس ميه في تصريح لمراسلة سانا أن وزارة التربية تجري الاختبارات انطلاقا من التزامها بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل لجميع طلابه وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة الذي ينسجم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، التي تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية والحصول على الحد الأدنى من الكفاءة في الرياضيات والقراءة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) للوصول إلى مؤشرات مرجعية وطنية منسجمة مع المؤشرات الإقليمية والعالمية.

واعتبرت ميه أن مشروع الاختبارات الوطنية لبعض الصفوف الانتقالية، يعد أحد إجراءات الوزارة للقيام بمسح شامل للتحصيل الدراسي للمتعلمين قياساً على معايير المناهج الوطنية المطورة، وتهدف إلى معرفة ما حققه المتعلمون من معارف ومهارات في مادتي اللغة العربية والرياضيات.

ولفتت ميه إلى أنه تم في تشرين الأول الماضي التعميم على مديريات التربية في المحافظات كافة بإجراء اختبار كتابي موحد لمرحلة التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) للصفين الثالث والخامس يومي الأربعاء الرابع من كانون الثاني الجاري لمادة اللغة العربية (القراءة والفهم القرائي) والخميس الخامس منه لمادة اللغة العربية قواعد اللغة والإملاء والخط والأحد الثامن من الشهر الجاري للصفين الثاني والسادس لمادة الرياضيات ، ويكون زمن الاختبار لكل مادة 90 دقيقة والإجابة على ورقة الأسئلة.

وأوضحت ميه أنه يمكن الاستفادة من نتائج هذه الاختبارات في تطوير العملية التعليمية، والتعرف إلى مدى امتلاك التلاميذ للمعارف والمهارات الموجودة في المناهج بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف لديهم لمعالجتها والتخطيط للعملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني وترميم الفجوات المعرفية والمهارية لدى التلاميذ، لافتة إلى أن مثل هذه الاختبارات تعمل على خلق حالة من الاهتمام في الميدان التربوي بمتابعة حسن سير العملية التعليمية والالتزام بالخطة الدرسية الصادرة عن وزارة التربية.

رحاب علي

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