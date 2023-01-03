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ليفربول يخسر أمام برينتفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز

2023-01-02

لندن-سانا

خسر فريق ليفربول أمام نظيره برينتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جريفين بارك ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجلت أهداف برينتفورد عن طريق اللاعبين إبراهيما كوناتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 19 ويوان ويسا في الدقيقة 42 وبريان مبيومو في الدقيقة 84 بينما سجل هدف ليفربول الوحيد اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع برينتفورد رصيده إلى 26 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع بينما تجمد رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز السادس.

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