أكثر من 65 ألف طالب في التعليم المهني الصناعي و النسوي يبدؤون تقديم امتحاناتهم العملية

دمشق-سانا

بدأ اليوم أكثر من 65 ألف طالب في التعليم المهني الصناعي و النسوي امتحاناتهم العملية بمختلف المحافظات، ضمن 22 مهنة معتمدة في التعليم المهني بوزارة التربية.

وبلغ عدد طلاب المتقدمين في التعليم الصناعي 54 ألف طالب، و14 ألف في التعليم النسوي وفق تصريح مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية المهندس فهمي الأكحل.

ولفت المهندس الأكحل في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية الاختبارات العملية للتعليم المهني الصناعي و النسوي لجهة قياس مستوى المهارات المكتسبة للطالب عبر اتجاهين، الأول اختبار مستمر أثناء التدريب لإعطائه درجة أعمال تعادل 50 بالمئة من درجاته العملية، والثاني يتم من خلال امتحان فصلي حيث يقوم الطالب بتقديم مشروع أو اختبار على الآلات والمخابر حسب طبيعة كل مادة، وتساوي النهاية العظمى لهذا الامتحان 50 بالمئة من درجة العملي وتساوي 25 بالمئة من النهاية العظمى لكل مادة مهنية تخصصية.

وأكد المهندس الأكحل أهمية الامتحان العملي كونه يقيس المستوى المهاري النهائي للطالب في المواد والذي من خلاله يحظى الطالب على فرصته في سوق العمل، لافتاً إلى وجود اختبار نظري لاحق يتم من خلاله قياس معارف الطالب النظرية ذات الصلة بكل مادة مهنية تخصصية.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency