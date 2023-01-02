الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً شاملة ضد الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

أكد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً شاملة ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لكسر إرادته وصموده.

وحذر الهباش في بيان أوردته وكالة وفا من تداعيات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في الأيام المقبلة، لتنفيذ جولات استفزازية فيه، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها.

وأوضح الهباش أن الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الفلسطينية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والتي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى، تمثل الوجه الحقيقي العنصري والعدواني للاحتلال ومستوطنيه.

وشدد الهباش على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله في التصدي لممارسات الاحتلال الإجرامية، والكفاح لنيل حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، داعياً الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري من أجل نصرة ومساندة الفلسطينيين لمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.

وجدد قاضي قضاة فلسطين مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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