إصابة طفلة يمنية بجروح بانفجار لغم من مخلفات النظام السعودي في الجوف

صنعاء-سانا

أصيبت طفلة يمنية بجروح جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات مرتزقة النظام السعودي في محافظة الجوف شمال اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت اليمني اليوم أن “لغماً من مخلفات العدوان السعودي انفجر، ما أسفر عن إصابة طفلة بجروح بليغة في منطقة السلان بمديرية المصلوب في محافظة الجوف”.

وكان مواطن يمني استشهد وأصيب اثنان آخران بجروح يوم الجمعة، إثر انفجار لغم من مخلفات مرتزقة النظام السعودي فى محافظة الحديدة غرب البلاد.

يشار إلى أن مركز التعامل مع الألغام سجل خلال العام المنصرم سقوط عدد كبير من الضحايا، جراء تعنت دول العدوان وعدم سماحها بإدخال أجهزة نزع الألغام لتطهير القنابل العنقودية والألغام في اليمن، في ظل صمت أممي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency