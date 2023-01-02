طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر بعد الظهر

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر بعد ظهر ومساء يوم غد، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية.

ويكون الجو بارداً ليلاً، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية والمناطق الشمالية والجزيرة والشرقية، وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا أحياناً على المنطقة الساحلية والوسطى والجنوبية الغربية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..