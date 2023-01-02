إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في بيت أمر شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة في مدخل البلدة الرئيسي، ومنعت جنازة من المرور، ثم اعتدت على الفلسطينيين بقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الشعب في قرية التواني بمسافر يطا جنوب الخليل، وسرقت جرافة لفلسطيني أثناء عمله في أرضه.

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