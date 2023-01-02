الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف عدوان الاحتلال على القدس

القدس المحتلة-سانا

جددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها على أن مدينة القدس كانت وستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله في تصريحات اليوم: إن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك تزامناً مع تصاعد الجرائم والقتل اليومي والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتي كان آخرها استشهاد شابين في قرية كفر دان بمدينة جنين صباح اليوم تعكس استهتار الاحتلال بالمجتمع الدولي وبقرارات مجلس الأمن.

وشدد أبو ردينة على أن الفلسطينيين سيواصلون الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، وسيفشلون مخططات الاحتلال التهويدية، مشيراً إلى أن غياب أي تحرك دولي لحماية الشعب الفلسطيني عامة والمقدسيين بشكل خاص يعتبر تواطؤاً مع الاحتلال.

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