قائد الجيش الإيراني: سنرد بحزم على تهديدات الكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بحزم إذا واجه أي جزء من إيران تهديداً من قبل الكيان الصهيوني.

وقال اللواء موسوي في ختام مناورات (ذو الفقار 1401) المشتركة للجيش الإيراني اليوم: “إن الكيان الصهيوني يعيش حالياً أسوأ حالاته، ولهذا السبب اضطر رئيس وزرائه للتحالف مع المتطرفين من أجل تشكيل حكومته”، مضيفاً: “لقد أظهر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأيام القليلة الماضية بعض قدراته للدفاع عن البلاد والرد على العدو، ولقد أظهرنا للعالم أنه يمكننا الرد على أي تهديد بأفضل طريقة”.

وأشار اللواء موسوي إلى انتهاء المناورات التي أجريت في سواحل مكران جنوب شرق البلاد وبحر عمان والمحيط الهندي وشاركت فيها السفن السطحية والجوفية ومقاتلات وطائرات عمودية.

ولفت اللواء موسوي إلى أن القوات البرية تمكنت من تنفيذ خططها المحددة سلفاً بشكل جيد في ظل ظروف جوية شديدة التنوع وغير مؤاتية، فيما نجحت أنظمة الدفاع الجوي في إصابة الأهداف وحققت نجاحاً كبيراً، مشيراً إلى دور القوة الجوية في هذه المناورات وتمكنها من استكمال جميع المهام الموكلة إليها بأفضل النتائج.

وأوضح اللواء موسوي أن القوات المسلحة وصلت إلى مستوى عال من القدرة من خلال الاعتماد على قدرات علمائها الشباب والمعدات والإنجازات المحلية وتمكنت من إكمال هذا العمل الرائع بتنسيق مثالي.

وقال اللواء موسوي: إن المناورات في العادة تحتوي على رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة والدول الصديقة والمتحالفة، ولكن الرسالة الأخرى للمناورات هي للأعداء، وينبغي أن يعلموا أن القوات المسلحة جادة في مهمتها للدفاع عن قيم المنطقة ووحدتها الإقليمية وسترد بحزم على أي تهديد.

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