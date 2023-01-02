شاب في السويداء يطلق مبادرة للتشجيع على الزراعة ونشر الثقافة

السويداء-سانا

مبادرة مجانية للتشجيع على الزراعة ونشر الثقافة والفن والمحبة يقوم بها الشاب ناصر أبو طافش، وذلك ضمن مشتل زراعي أسسه وسط السوق الرئيسي لمدينة السويداء.

المبادرة كما ذكر ناصر خلال حديثه لمراسل سانا بدأت مع استثماره لأحد المباني الفارغة المطلة على أحد الشوارع الحيوية بالمدينة، وتحويله لمشروع مشتل يضم أنواعاً مختلفة من النباتات، وخصص جزءاً منها لتقديمها مجاناً لأصحاب المحال التجارية الراغبين بزراعتها ضمن أصص، بهدف نشر غطاء أخضر وسط سوق المدينة انطلاقاً من فوائد النبات البيئة والجمالية.

وجعل ناصر 39 عاماً أيضاً من موقع المشتل الذي يحوي نباتات زينة وحراجية ومثمرة متنفساً مجانياً لكل من أراد ممارسة هوايته فيه من العزف أو الرسم أو القراءة، بحيث خصص عدداً من الكتب التي يمتلكها لمن يرغب قراءتها.

ووجدت إحدى الزائرات للمشتل المعلمة غفران الصفدي أنه من الجميل الجمع بين النبات والفن والكتاب في مكان واحد، وخاصة في هذه الظروف التي نحن بحاجة فيها لنشر القيم والمعرفة والابتعاد عن التوتر، مبينة أنها ستقوم بزيارته برفقة طلاب مدرستها لممارسة هواياتهم بالمطالعة فيه.

فيما لفت صاحب أحد المحال التجارية المجاورة رائد أبو عمار إلى أهمية مبادرة ناصر كونها ساهمت بتحسين المكان، وإضفاء طابع جمالي عليه، حيث حصل على نباتات مجاناً، وزرع قسماً منها كنباتات للزينة أمام محله.

عمر الطويل

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