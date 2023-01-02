طائرات الاحتلال ترش أراضي زراعية في قطاع غزة بمواد سامة

القدس المحتلة-سانا

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواد سامة على الأراضي الفلسطينية الزراعية في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طائرات الاحتلال رشت مواد كيميائية سامة على أراضي الفلسطينيين شرق بلدة جباليا شمال القطاع، وشرق أحياء الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، بهدف إبادة وتخريب المزروعات في تلك المناطق، لافتة إلى أن هذه الأراضي مزروعة بالقمح والشعير والذرة ومزروعات أخرى، ما تسبب بتضررها وإلحاق خسائر مادية كبيرة بالمزارعين، علاوة على تسمم البيئة فيها.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف من وقت لآخر أراضي قطاع غزة المحاصر بمواد كيميائية سامة تدمر الحقول والمزروعات بهدف حرمان المزارعين من جني محاصيلهم.

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