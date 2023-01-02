سناء الزيلع… تجربة في تعليم الموسيقا وأدائها تجاوزت ربع قرن

السويداء-سانا

تجربة غنية في مجال الموسيقا قدمتها المربية سناء الزيلع من محافظة السويداء على مدار أكثر من ربع قرن، وجمعت ضمنها بين تعليمها وتأسيس الفرق الفنية وأداء الألوان الغنائية.

روت سناء 50 عاماً خلال حديثها لمراسل سانا كيف نمت موهبتها بالغناء منذ الطفولة، ومدى التشجيع والإشادة بجمالية صوتها الذي تلقته من المحيطين، الأمر الذي خلق لديها دافعاً للمشاركة بداية بالحفلات المدرسية والمعسكرات الصيفية، ثم تمثيل فرقة الشبيبة بمدينة شهبا بإشراف المدرس سعيد حرب في مهرجانات مركزية أقيمت في محافظتي إدلب والحسكة.

الطموح الذي لازم سناء منذ طفولتها لدراسة الموسيقا ومساعدة أصحاب المواهب تحقق لها، وتخرجت في معهد التربية الموسيقية بالسويداء عام 1994، ثم نالت شهادة دبلوم تأهيل تربوي، ومارست مهنة التدريس في رياض أطفال ومدارس ضمن السويداء ومحافظتي دمشق وريفها، إضافة إلى العديد من المعاهد الخاصة ومدرسة الأنشطة التطبيقية، مع اكتشافها للعديد من المواهب.

وساهمت سناء بتأسيس العديد من الفرق، ومنها للرقص الشعبي ضمن دائرة المسرح المدرسي بالسويداء التي تشغل فيها حالياً عمل مدربة للفنون الشعبية، إضافة إلى مشاركتها بمهرجانات لمنظمة طلائع البعث كمدربة على الأوبريت الغنائي واللوحات الشعبية.

سناء التي تدرب مواهب بمجال الغناء والعزف على آلتي العود والأورغ، لا تكتفي بالتدريس فحسب، بل لها مشاركات في العديد من الحفلات بالغناء الطربي الأصيل الذي تصدح به حنجرتها، ومنها حفلة على مسرح الحمراء بدمشق منذ سنوات.

“الفن جعلني أعيش وأضاف لي روحا في حياتي”… هذا ما قالته سناء التي بينت أن شغفها بالموسيقا والغناء دفعها لتطوير إمكانياتها في هذا المجال وإفادة أصحاب المواهب منه بكل ما لديها، مع استعدادها للاستمرار بتقديم المزيد خلال الفترة القادمة.

وحسب مدير فرقة (نبض) وعضو نقابة الفنانين السوريين المخرج إيهاب المحيثاوي، فإن سناء لها الفضل في صقل العديد من المواهب بالفرقة وتقديمها لمتذوقي الفن، مبينا أنها اجتهدت وتعبت على نفسها وضحت كثيراً بوقتها للوصول إلى أهدافها وأضافت من روحها على ما قدمته، لافتا إلى وجود طبقات صوتية مميزة لديها تخدم عملها في مجال الدبلجة، كما قدمت 4 أعمال غناء أوبريت من تأليفه وإخراجه وشاركت مع أربعة فنانين بأداء أغنية سورية أم الأحرار.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency