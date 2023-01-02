الحكومة الألمانية: الاتصالات مستمرة مع روسيا على مختلف الأصعدة

برلين-سانا

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان أن بلادها تحافظ على اتصالاتها الدبلوماسية مع روسيا على مختلف الأصعدة.

ونقلت وكالة تاس عن هوفمان قولها في تصريح اليوم: إن المستشار الألماني أولاف شولتس وقادة الاتحاد الأوروبي يتواصلون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة، مشددة على أن الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا مستمرة ولا توجد نية لإيقافها.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستينا فاغنر: إن إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا واردة، ولكن على كييف تحديد شروطها للسلام وكيف ومتى ستتفاوض مع موسكو.

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