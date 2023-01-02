ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 51 شخصاً

مانيلا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي شهدتها الفلبين مؤخراً إلى 51 شخصاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين قولهم: إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بشكل أكبر، حيث ما زال عناصر الإنقاذ يبحثون عن 19 شخصاً في عداد المفقودين، بعد أكثر من أسبوع على هطول أمطار غزيرة على المناطق الواقعة جنوب ووسط البلاد.

وأضاف المسؤولون: إن معظم الضحايا سقطوا في مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال في جزيرة مينداناو الجنوبية، حيث لقي 19 شخصاً حتفهم غرقاً أو جراء انزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار.

وضربت أحوال الطقس الرديئة الدولة التي تبلغ 110 ملايين نسمة، حيث اضطر أكثر من 270 ألف شخص للتوجه إلى مراكز إيواء طارئة، بينما أغرقت الأمطار القرى الريفية، وأدت إلى دمار أو تضرر أكثر من 4500 منزل، وأتت على أكثر من 7000 هكتار من المحاصيل.

وتعد الفلبين من بين البلدان الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، بينما يحذر علماء من أن العواصف باتت أكثر شدة مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

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