مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في هجوم شمال الرقة

الرقة-سانا

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة، استهدف سيارتهم بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في الرقة أن “هجوماً بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية تابعة لميليشيا قسد الانفصالية، كانت تتحرك على الطريق الواصلة بين بلدتي تل السمن وعين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما تسبب بمقتل وإصابة من فيها”.

ولفتت المصادر إلى أن “الميليشيا فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة، وبدأت حملة تفتيش بحثاً عن المهاجمين”.

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