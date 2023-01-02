لاعبة كرة المضرب بانا عزي… أداء ملفت ونتائج متميزة محلياً وخارجياً

السويداء-سانا

تميزت لاعبة كرة المضرب بانا عزي بمستواها المهاري ونتائجها في بطولات الجمهورية وبطولات غرب آسيا رغم صغر عمرها الذي لم يتجاوز الـ 14 عاماً، لتفرض بذلك نفسها في ميدان هذه الرياضة كإحدى المواهب الصاعدة.

اللاعبة عزي بدأت مع كرة المضرب، كما ذكرت خلال حديثها لمراسل سانا، بعمر الـ 7 سنوات متأثرة بشقيقتها التي كانت تمارس اللعبة، حيث وجدت نفسها فيها وتطور مستواها تباعا بفضل اهتمام المدربين نبيل مزهر وعلاء أبو بكر ووسيم زينية ودعم وتشجيع أسرتها ومتابعة اللجنة الفنية للعبة.

وأشارت عزي إلى أن فوزها بثلاثة مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية للفئات العمرية خلال الفترة الماضية، وتطور مستواها، أهلها لتمثيل المنتخب الوطني في بطولتين على مستوى غرب آسيا، الأولى بالأردن عام 2021، وأحرزت فيها مع المنتخب برونزية الفرق، والثانية في البحرين العام الماضي، ونالت خلالها ذهبية مسابقة الزوجي وفضية الفردي.

وحسب عزي، فإن هذه الرياضة التي تستمتع بممارستها وتعشقها أصبحت تحتل مكانة مهمة في حياتها، وزادت من ثقتها بنفسها وعرفتها على أجواء البطولات الخارجية، وعلى لاعبين متميزين على مستوى آسيا.

طموحات تحملها عزي التي تواصل تدريباتها بشكل دوري للارتقاء بمستواها بغية المشاركة بأكبر عدد ممكن من البطولات الخارجية ورفع علم سورية في المحافل الدولية.

ووفقاً لوالدة عزي هند قطيني، فإنها شجعت ابنتها بعد اكتشاف موهبتها، وتعمل على رفع معنوياتها مع كل بطولة تفوز بها، انطلاقاً من ثقتها بها وبإمكانياتها للوصول إلى مراحل متقدمة في ميدان هذه الرياضة.

وحسب المدرب وعضو اتحاد كرة المضرب وسيم زينية، فإن عزي لاعبة موهوبة ولديها حماس، وتمتاز بأدائها الهجومي وإمكانياتها البدنية وإصرارها على الفوز، مؤكداً أهمية توفير مزيد من فرص الاحتكاك والمعسكرات لها لتطوير مستواها نحو الأفضل.

عمر الطويل

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