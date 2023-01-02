إسقاط مسيرة أوكرانية قرب مدينة فورونيج الروسية

موسكو-سانا

أفادت سلطات مقاطعة فورونيج الروسية بإسقاط طائرة استطلاع دون طيار أطلقت من الأراضي الأوكرانية، وذلك بالقرب من عاصمة المقاطعة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن حكومة المقاطعة قولها عبر قناتها في تلغرام اليوم: إن “الدفاعات الجوية رصدت طائرة استطلاع صغيرة دون طيار أطلقت من أراضي أوكرانيا، وأسقطتها عند اقترابها من مدينة فورونيج”، مضيفة: إن الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار على الأرض، وإن الوضع تحت السيطرة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن حاكم مقاطعة بريانسك المحاذية لحدود أوكرانيا أن مسيرة أوكرانية هاجمت في ساعات الفجر موقعا للطاقة في جنوب غرب المقاطعة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بلدة كليموفو دون وقوع إصابات.

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