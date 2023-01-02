إيران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وتطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقفها

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي ومحيطه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: إن الجمهورية الإسلامية تدين بأشد العبارات استمرار جرائم واعتداءات الكيان الإسرائيلي على السيادة السورية.

وطالب المجمتع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف اعتداءاته على سورية واحترام سيادتها.

وشن العدو الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه، ما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة.

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