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الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال إرهاب منظم

2023-01-02

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين إرهاب منظم يزداد خطورة في ظل صمت المجتمع الدولي.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم في قرية كفر دان غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة ستة آخرين، وتفجير ثلاثة منازل.

وشددت الخارجية على أن ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططات الضم الاستعمارية، ووأد أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على خط الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل مع المحاكم الدولية بما فيها الجنائية الدولية لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.

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