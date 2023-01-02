غروشكو يدعو للضغط على سلطات كوسوفو للتخلي عن خططها المتشددة

موسكو-سانا

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن سلطات كوسوفو تتجه نحو التصعيد، ويجب على الدول الغربية الضغط عليها وإجبارها على التخلي عن خططها المتشددة والوفاء بالتزاماتها.

وقال غروشكو لوكالة سبوتنيك اليوم: “نتابع تطور الوضع في كوسوفو وما حولها بقلق بالغ، ونرى أن سلطاتها تتجه نحو التصعيد، بينما من الواضح لنا أنها تعتمد على الدعم الصريح والخفي من جانب الاتحاد الأوروبي وواشنطن”.

ودعا كل من يؤثر في مسار كوسوفو للضغط عليها في اتجاه إيجاد حل سياسي وإجبارها على التخلي عن خططها القتالية المشحونة بزعزعة استقرار البلقان.

يذكر أن روسيا سبق ودعت سلطات كوسوفو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف الاستفزازات بشأن منطقة كوسوفو واحترام حقوق الصرب هناك، مشددة على أن تطبيق قواعد الاستبدال القسري لوثائق الصرب الشخصية خطوة نحو طردهم من كوسوفو.

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