القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك مرتين خلال الليلة الماضية

موسكو-سانا

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أن أراضي الجمهورية تعرضت للقصف الأوكراني على المناطق السكنية مرتين خلال الليلة الماضية.

ونقلت تاس عن المكتب قوله اليوم إن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف عيار 155 ملم على منطقة كيروفسكي في دونيتسك وست قذائف مماثلة على منطقة غورلوفكا، وكذلك استهدفت مناطق تشميروفكا وروبيجنوي وسفاتوفو بصواريخ هيمارس .

وكان ثلاثة أشخاص بينهم طفل عمره ثلاثة أشهر أصيبوا أمس في قصف للقوات الأوكرانية طال منطقتي كييف وفوروشيلوفسكي في دونيتسك.

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