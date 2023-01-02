أجنحة الشام تستأنف رحلاتها الجوية اليوم ودون أي تغيير بالمواعيد

دمشق-سانا

استأنفت شركة أجنحة الشام للطيران رحلاتها الجوية مباشرة من مطار دمشق الدولي اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنها ستستأنف رحلاتها الجوية حسب جدولها المقرر، ودون أي تغيير بعد أن تمكنت الكوادر الوطنية في مطار دمشق الدولي بالتعاون مع المؤسسات المعنية من إزالة الأضرار التي لحقت بالمطار، وتمكنت من إصلاحها.

وتتوجه إدارة أجنحة الشام للطيران بالشكر والتقدير لكافة الكوادر والمؤسسات الوطنية في وزارة النقل والطيران المدني السوري ومطار دمشق الدولي على العمل المتواصل منذ ساعات الفجر الأولى وتمكنهم بوقت قياسي من إعادة مطار دمشق الدولي لخدمة المسافرين، وإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

وكان مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدفه ومحيطه برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا نحو الساعة الثانية من فجر اليوم، وأسفر عن استشهاد عسكريين اثنين وإصابة آخرين، ووقوع بعض الخسائر المادية.

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