طائرة أوكرانية دون طيار تهاجم منشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية

موسكو-سانا

هاجمت طائرة أوكرانية دون طيار منشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، ما ألحق أضراراً فيها.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز على حسابه في تليغرام وفقاً لوكالة سبوتنيك: “هذا الصباح هاجمت طائرة أوكرانية دون طيار منطقة كليموفسكي ولم تقع إصابات وجميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع، لكن نتيجة للهجوم تضررت محطة إمداد الطاقة”.

وفي النصف الثاني من كانون الأول المنصرم هاجمت طائرة دون طيار خطوط الكهرباء في منطقة بريانسك، ودمرت جزئياً مبنى إدارياً وسيارة، وفي تموز الماضي هاجمت طائرة أوكرانية دون طيار أخرى نقطة تفتيش حدودية روسية في المنطقة نفسها، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency