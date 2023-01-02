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برلماني تشيكي: الأزمة الأوكرانية أكدت حقيقة التبعية الأوروبية لأمريكا

2023-01-02

براغ-سانا

أكد عضو مجلس النواب التشيكي ياروسلاف فولدينا أن الحرب في أوكرانيا أظهرت مدى التبعية الأوروبية لأمريكا، وأن الأوساط الاقتصادية والمالية والسلطوية في الولايات المتحدة مستعدة للتضحية بعدد لا يحصى من حياة الناس، لإطالة أمد الهيمنة الأمريكية في العالم.

ورأى في حديث لموقع أوراق برلمانية الإلكتروني أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي على المدى المنظور لأن الصناعات العسكرية الأمريكية والنخبة المالية الأوكرانية، والكثير من السياسيين الأوروبيين والأمريكيين يمكن لهم أن يحققوا المزيد من المكاسب المادية.

واعتبر أن الغرب أراد من اتفاقات مينسك كسب الوقت لتسليح أوكرانيا وليس التوصل إلى حل سلمي.

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