باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الأولى أمام لانس في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

تلقى فريق باريس سان جيرمان خسارة قاسية أمام لانس بـ 1- 3 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ17 في الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف المباراة كل من بيرزيميسلاف فرانكوفسكي والبلجيكي لويس أوبيندا واليكسس كلاود ماوريسي في الدقائق 5- 28- 48 على التوالي لفريق لانس، بينما جاء هدف باريس سان جيرمان الوحيد عن طريق اللاعب هوغو إيكتيكي في الدقيقة 8 من زمن المباراة .

وبهذه النتيجة خسر باريس سان جيرمان أول مباراة له في الموسم الحالي للدوري الفرنسي .

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