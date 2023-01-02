مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق ويجري التحقق من طبيعتها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
تكريم وسائل إعلامية بينها (سانا) لتغطيتها الموضوعية لأحداث الشغب الأخيرة في إيران
2023-01-01
أبرز المشاركات السورية الخارجية في مؤتمرات وفعاليات اقتصادية وتربوية وتنموية وصحية خلال عام 2022
2022-12-31
أليدا غيفارا تدين بأشد العبارات الحرب الإرهابية على سورية
2022-12-30
وزارة الدفاع السورية: لقاء جمع وزير الدفاع السوري ومدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما التركيين بمشاركة روسية
2022-12-28
وزراء دفاع سورية وروسيا وتركيا يبحثون بموسكو جهود محاربة الإرهاب والأوضاع بسورية ومسألة اللاجئين
2022-12-28
حزب البعث العربي التقدمي في الأردن يدعو إلى كسر الإجراءات الاقتصادية ورفع الحصار الغربي عن سورية
2022-12-28
مؤتمر الأحزاب العربية: الوقوف مع سورية حماية للمقاومة من المخططات الأمريكية الصهيونية
2022-12-28
محليات
قداس للسلام في كاتدرائية السريان الكاثوليك بمدينة حلب
2023-01-01
طقس الغد: الحرارة حول معدلاتها وزخات متوقعة فوق المناطق الجنوبية
2023-01-01
إصابات في عدد من المحافظات جراء إطلاق الرصاص العشوائي والمفرقعات النارية في ليلة رأس السنة
2023-01-01
توزيع 39 ألف سلة غذائية للفئات الأشد احتياجاً بالسويداء خلال 3 أشهر
2023-01-01
قداس إلهي في الكاتدرائية المريمية بدمشق بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية
2023-01-01
دورات تدريبية في مجال التوعية الصحية بدرعا
2023-01-01
الجو غائم جزئياً بشكل عام وتحذير من الصقيع في بعض المناطق
2023-01-01
رياضة
بريطانيا إلى ربع نهائي كأس يونايتد للتنس
2023-01-01
تشيلسي يتعادل مع نوتنغهام في الدوري الإنكليزي
2023-01-01
توتنهام يخسر أمام أستون فيلا في الدوري الإنكليزي
2023-01-01
سواريز ينضم إلى غريميو البرازيلي
2023-01-01
أرسنال يفوز على برايتون برباعية
2022-12-31
مانشستر سيتي يتعادل مع إيفرتون في الدوري الإنكليزي
2022-12-31
ليفربول يفوز على ليستر سيتي بثنائية في الدوري الإنكليزي
2022-12-31
اقتصاد
النقد الدولي: نصف دول الاتحاد الأوروبي ستعاني من الركود بسبب الأزمة الأوكرانية
2023-01-01
المصرف المركزي: مستمرون باتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على استقرار سعر الصرف
2023-01-01
روسيا تمدد حظر تصدير الأرز حتى منتصف 2023
2023-01-01
روسيا تمدد اتفاقا مع كازاخستان لنقل النفط عبر أراضيها إلى الصين
2022-12-31
مصرف الوطنية للتمويل الأصغر يطلق قرضه التعليمي لتمويل شراء أجهزة الحاسب المحمول
2022-12-31
الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وتسجل أسوأ أعوامها منذ 2018
2022-12-30
بورصة نيويورك تخسر 20 بالمئة من قيمتها في العام 2022
2022-12-30
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الشريط الإخباري
المصرف المركزي: مستمرون باتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على استقرار سعر الصرف
قداس إلهي في الكاتدرائية المريمية بدمشق بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية
الجو غائم جزئياً بشكل عام وتحذير من الصقيع في بعض المناطق
مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق ويجري التحقق من طبيعتها
2023-01-02
2023-01-02
HASSAN
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