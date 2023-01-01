الدفاع الصينية: واشنطن تضلل الرأي العام حول الحادث فوق بحر الصين الجنوبي

بكين-سانا

أكدت وزارة الدفاع الصينية أن الولايات المتحدة ضللت الرأي العام حول الحادث الذي وقع بالقرب من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي يوم الخميس الماضي.

ورداً على بيان للجيش الأمريكي بشأن الحادث قالت الدفاع الصينية في بيان اليوم: “إن طائرة عسكرية أمريكية انخرطت في مواجهة مع طائرات صينية الأسبوع الماضي فوق مياه بحر الجنوب ما عرض سلامة الطيارين الصينيين للخطر” مشيرة إلى أن الممارسات الأمريكية انتهاك للقانون الدولي.

وكان الجيش الأمريكي زعم أن طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الصينية حلقت على مسافة 3 أمتار من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية ما أجبرها على القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدام.

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي في الصين تيان جونلي إن الولايات المتحدة ضللت الرأي العام بشأن الحادث الذي وقع بالقرب من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي مضيفاً أن الطائرة الأمريكية انتهكت القانون الدولي وتجاهلت تحذيرات الصين المتكررة وأجرت مقاربات خطيرة تهدد سلامة الطائرات الصينية.

ودعا المتحدث الصيني الجانب الأمريكي إلى كبح تحركات القوات البحرية والجوية في الخطوط الأمامية والالتزام الصارم بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنع وقوع الحوادث في البحر والجو.

وأوضح جونلي أن الصين تعتبر بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا جزءاً من أراضيها السيادية ومع ذلك فإنها تتنازع على أجزاء منه مع فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي.

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