قداس للسلام في كاتدرائية السريان الكاثوليك بمدينة حلب

حلب-سانا

أقيم اليوم قداس للسلام العالمي في كاتدرائية السريان الكاثوليك بمدينة حلب، حضره عدد من رؤساء الطوائف المسيحية، وتخلله صلوات وتراتيل وأدعية لإحلال السلام في العالم.

وقال المطران أنطوان شهدا متروبوليت حلب وتوابعها للسريان الكاثوليك: إننا نحتفل بيوم السلام العالمي ونتمنى إقامة السلام وأن يحل على الناس جميعا بالخير والبركات في سورية والعالم أجمع.

وتوجه بالدعاء والصلاة، أن يحفظ الله جيشنا المغوار الذي حرر سورية، وأن يرحم الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لتراب الوطن، وأن يحمي السيد الرئيس بشار الأسد، وأن تكون سنة خير لجميع السوريين مليئة بالأمل والفرح والمسرات.

وفي تصريح لمراسل سانا في حلب قال المطران بطرس مراياتي رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك بحلب: إن هذا اليوم هو يوم السلام العالمي، وجئنا فيه كي نصلي ونرفع الدعاء إلى الله تعالى لكي يمن علينا بهذا السلام في بلادنا سورية والعالم أجمع، متمنياً أن تكون هذه السنة سنة محبة وإخاء وسلام بين الناس، كما رددت الملائكة في السماء ليلة الميلاد “المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة”.

وأوضح المطران جورج مصري متروبوليت حلب للروم الملكيين الكاثوليك رئيس أساقفة حلب أن احتفال اليوم هو لإقامة الصلاة من أجل السلام في سورية والعالم أجمع، ولدينا الإيمان أن السلام هو عطية إلهية للناس، وعلينا أن نعمل لتحقيق هذا السلام.

بدوره لفت المطران أنطوان أودو مطران الكلدان في سورية إلى أن صلاة اليوم هي من أجل السلام الذي ينطلق من سورية القوية، ونصلي متمسكين بالصبر أن تسود المحبة والتسامح في العالم.

وقدم المطران يوسف طوبجي رئيس أساقفة حلب للموارنة التهاني للشعب السوري بقدوم العام الجديد، متمنياً أن يعم الخير والبركة ربوع سورية، وأضاف: إن صلاة اليوم هي لإحلال السلام في بلدنا والعالم وأن تشمل المحبة قلوب أبناء الوطن كافة.

قصي رزوق

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