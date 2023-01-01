تشيلسي يتعادل مع نوتنغهام في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريقي تشيلسي ونوتنغهام فورست بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز البريميرليغ.

وسجل رحيم سترلينغ هدف التقدم لصالح تشيلسي في الدقيقة الـ 16 من زمن المباراة، فيما أحرز سيرج أورييه هدف التعادل لنوتنغهام في الدقيقة الـ 63 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي، بينما يمتلك نوتنغهام 14 نقطة في المركز 18.

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